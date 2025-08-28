CHIUDI MENU
      Sono arrivati da tutta Europa - anche dalla martoriata Ucraina - i Giovani per la Pace che iniziano oggi il "Global Friendship"

      28 Agosto 2025 - ROMA, ITALIA

       

      Sono arrivati da tutta Europa - perfino dalla martoriata Ucraina - i Giovani per la Pace che iniziano oggi il loro incontro annuale intitolato significativamente "Global Friendship".

      Sono circa 1200. Più di 120 gli ucraini e c'è anche una delegazione latinoamericana. Da oggi a domenica seguiranno un programma fitto di incontri al Centro Congressi "La Nuvola". ma sono previsti anche un flashmob per la pace al Pantheon, il passaggio della Porta Santa. La conclusione, sabato sera, con la liturgia eucaristica sulla piazza di Santa Maria in Trastevere.

      Molti di loro hanno partecipato alle giornate del Giubileo dei Giovani e hanno nel cuore le parole di papa Leone: "L'amicizia è la via per la pace". Parole che rendono concrete nel loro impegno quotidiano, che li ha portati a trascorrere buona parte dell'estate accanto ai bambini delle periferie, nei campi profughi in Grecia e a Cipro, in Albania o in Africa e fannno di loro dei veri "testimoni di speranza". 

      APPELLI
      In Malawi una grande preghiera per la pace, in vista delle elezioni generali, riunisce leader religiosi e giovani per difendere il dialogo e dire no alla violenza

      28 Agosto 2025
      BLANTYRE, MALAWI

      APPELLI
      Incrementare le evacuazioni sanitarie da Gaza e "salvare quante più vite umane sia possibile": la richiesta - e l'offerta di collaborazione - al governo italiano da parte di associazioni della società civile. Tra i firmatari la Comunità di Sant'Egidio

      27 Agosto 2025