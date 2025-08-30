Papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza il fondatore di Sant'Egidio, Andrea Riccardi. Si è parlato di pace, dialogo tra le religioni, nuovi martiri. E il papa ha fatto gli auguri a tutta la Comunità per la festa di Sant'Egidio, il 1 settembre

Questa mattina papa Leone ha ricevuto in udienza in Vaticano il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, prof. Andrea Riccardi.

A quanto si apprende, nel colloquio si è parlato lungamente della pace, priorità assoluta per i popoli, con l’impegno a tenerla viva nella preghiera e nell’azione concreta e urgente perché si affermi di fronte alle troppe guerre in corso. A questo proposito, e per la costruzione di un mondo più umano, si è invocata la necessità del dialogo da portare avanti a vari livelli, a partire da quello tra le religioni.

Si è anche affrontato il tema dei nuovi martiri, memoria che vivifica la Chiesa, con testimoni del nostro secolo come Floribert Bwana Chui, il giovane congolese di Sant’Egidio, ucciso per essersi opposto ad un tentativo di corruzione. Papa Leone ha infine fatto i suoi migliori auguri per la festa di Sant’Egidio che si celebra dopodomani, 1 settembre.

(Fonte ANSA - CITTÀ DEL VATICANO, 30 AGO)