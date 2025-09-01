Si è concluso il Global Friendship a Roma, ora l’appuntamento per il 2026 è a Budapest

Sabato 30 agosto i ragazzi e le ragazze si sono riuniti, per il terzo ed ultimo giorno del Global Friendship, davanti a San Pietro per il passaggio della Porta Santa, in occasione del Giubileo della Speranza 2025. Lo hanno fatto intonando canti, in uno spirito di allegria, amicizia e gioia. 1200 giovani, provenienti non solo da tutta Europa, ma anche da alcuni Paesi dell’America Latina. Particolarmente sentita è stata la presenza di 120 ragazzi e ragazze ucraini.

Nel pomeriggio i giovani si sono divisi in diversi gruppi che hanno visitato alcuni dei luoghi storici di Roma, come il Colosseo e le grandi piazze, ma anche i luoghi del servizio della Comunità come l’ecolab.



La sera, è stata celebrata la liturgia in Piazza Santa Maria in Trastevere. Per l’occasione “la basilica di Santa Maria in Trastevere si è dovuta allargare, è uscita fuori dalle sue mura per potervi accogliere tutti” ha detto Monsignor Vincenzo Paglia. Al termine della funzione, il fondatore della Comunità Andrea Riccardi ha rivolto un saluto ai giovani radunati, ricordando il prossimo appuntamento a Budapest 2026: “il nostro è un obiettivo di pace non solo da qui ad un anno verso Budapest, ma anche da qui a sempre”. Dopo la liturgia, il Global Friendship si è concluso con una grande festa in piazza.