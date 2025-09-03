In Ucraina, storie di chi fugge, di chi trova accoglienza, di chi resiste alla guerra con la solidarietà. Un servizio del TG1

Mentre la guerra in Ucraina continua, migliaia di famiglie lasciano le zone del fronte per cercare rifugio nelle città più sicure. Qui, la Comunità di Sant'Egidio gestisce una rete di 5 centri di distribuzione che ogni settimana assistono oltre 1000 famiglie con aiuti alimentari.

L'inviato del TG1 Leonardo Zellino ha documentato il lavoro di questi centri, dove molti volontari sono sfollati che aiutano altri sfollati. Irina viene da Donetsk, Nina da Mariupol: hanno perso le loro case ma dedicano il tempo ad accogliere chi arriva con le stesse ferite.

Tra le famiglie assistite c'è Anna, fuggita da Kramatorsk con due bambini piccoli e in attesa del terzo figlio, mentre il marito è al fronte. La sua storia rappresenta quella di migliaia di donne ucraine costrette a ricostruire la vita lontano da casa.

Un reportage sulla guerra vista attraverso chi la vive ogni giorno, tra perdite e solidarietà.

