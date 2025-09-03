CHIUDI MENU
IT
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
    MEDIA
    BLOG
    NOTIZIE E STORIE
    LIBRI
      CONTATTACI
      MONDO

      In Ucraina, storie di chi fugge, di chi trova accoglienza, di chi resiste alla guerra con la solidarietà. Un servizio del TG1

      Tag:
      3 Settembre 2025 - UCRAINA

       

      Mentre la guerra in Ucraina continua, migliaia di famiglie lasciano le zone del fronte per cercare rifugio nelle città più sicure. Qui, la Comunità di Sant'Egidio gestisce una rete di 5 centri di distribuzione che ogni settimana assistono oltre 1000 famiglie con aiuti alimentari.

      L'inviato del TG1 Leonardo Zellino ha documentato il lavoro di questi centri, dove molti volontari sono sfollati che aiutano altri sfollati. Irina viene da Donetsk, Nina da Mariupol: hanno perso le loro case ma dedicano il tempo ad accogliere chi arriva con le stesse ferite.

      Tra le famiglie assistite c'è Anna, fuggita da Kramatorsk con due bambini piccoli e in attesa del terzo figlio, mentre il marito è al fronte. La sua storia rappresenta quella di migliaia di donne ucraine costrette a ricostruire la vita lontano da casa.

      Un reportage sulla guerra vista attraverso chi la vive ogni giorno, tra perdite e solidarietà.

      Continuiamo a sostenere gli aiuti all'Ucraina e ai profughi

      DONA ONLINE

       

      MIGRANTI
      Da Gaza in Italia per ricevere accoglienza e cure mediche. Da gennaio ad oggi, 81 profughi palestinesi hanno potuto curarsi e ricongiungersi con le loro famiglie con il sostegno della Comunità di Sant'Egidio

      13 Agosto 2025
      ROME, ITALIA

      SOLIDARIETÀ
      La ministra francese Catherine Vautrin in visita a Sant’Egidio: apprezzamento per i programmi a sostegno dell’infanzia e della famiglia

      23 Luglio 2025
      ROME, ITALIA

      AFRICA
      A Nampula, in Mozambico, una casa per adolescenti che vivevano per la strada

      16 Luglio 2025
      NAMPULA, MOZAMBICO