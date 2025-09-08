CHIUDI MENU
IT
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
    MEDIA
    BLOG
    NOTIZIE E STORIE
    LIBRI
      CONTATTACI
      EVENTI

      I Giovani per la pace di Colleferro, una cittadina vicino Roma, ricordano Willy Monteiro, il giovane ucciso 5 anni fa per aver tentato di fermare un atto di violenza

      8 Settembre 2025 - COLLEFERRO, ITALIA
      Un corteo ha attraversato la città fino alla piazza che oggi porta il suo nome

       

      Colleferro ha ricordato sabato scorso Willy Monteiro Duarte, il ragazzo che venne ucciso il 6 settembre di cinque anni fa nella cittadina, alle porte di Roma, per aver cercato di difendere un amico vittima di un pestaggio. Insieme alla madre, che in questi anni ha contribuito, con la sua testimonianza, a diffondere un discorso sulla non violenza e la coabitazione, i Giovani per la Pace della Comunità di Sant’Egidio hanno guidato un corteo che, dalla chiesa di Santa Barbara, ha attraversato il centro della città per raggiungere il luogo dove venne ucciso il giovane, nella piazza che oggi porta il suo nome.

      Tanti i cartelli che evocavano la necessità di costruire un clima di pace e di non violenza. Alla fine, alla presenza delle autorità cittadine, ognuno ha deposto un fiore e ascoltato alcune testimonianze.

      Settembre
      14
      Domenica
      partecipa
      SOLIDARIETÀ
      Willy Monteiro: un ragazzo come tanti, un amico per molti. A 5 anni dalla sua uccisione, la madre Lucia parla di lui, della perdita, e di come l’amore possa nascere dal dolore.

      5 Settembre 2025
      COLLEFERRO, ITALIA

      AFRICA
      Tanzania: Amicizia, preghiera, ritorno a casa per i ragazzi di strada

      4 Settembre 2025
      MBEYA, TANZANIA