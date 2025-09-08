I Giovani per la pace di Colleferro, una cittadina vicino Roma, ricordano Willy Monteiro, il giovane ucciso 5 anni fa per aver tentato di fermare un atto di violenza

Colleferro ha ricordato sabato scorso Willy Monteiro Duarte, il ragazzo che venne ucciso il 6 settembre di cinque anni fa nella cittadina, alle porte di Roma, per aver cercato di difendere un amico vittima di un pestaggio. Insieme alla madre, che in questi anni ha contribuito, con la sua testimonianza, a diffondere un discorso sulla non violenza e la coabitazione, i Giovani per la Pace della Comunità di Sant’Egidio hanno guidato un corteo che, dalla chiesa di Santa Barbara, ha attraversato il centro della città per raggiungere il luogo dove venne ucciso il giovane, nella piazza che oggi porta il suo nome.

Tanti i cartelli che evocavano la necessità di costruire un clima di pace e di non violenza. Alla fine, alla presenza delle autorità cittadine, ognuno ha deposto un fiore e ascoltato alcune testimonianze.