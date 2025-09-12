"Qui è la felicità": il cardinale Baldo Reina in visita alla casa famiglia degli anziani della Comunità di Sant'Egidio di Ostia

In occasione della sua visita pastorale alle parrocchie di Ostia, il Cardinale vicario, mons. Baldo Reina, ha fatto visita alle anziane ospiti della Casa di Pina, una casa-famiglia gestita dalla Comunità di Sant'Egidio.

Aperta 15 anni fa, la casa ospita attualmente 8 anziane. Le loro storie sono spesso segnate dalla fragilità, dalla perdita inesorabile delle reti di supporto e, soprattutto, dalla solitudine.

Come tanti anziani, anche alcune di loro hanno fatto esperienza del ricovero in istituto, percepito come l'unica, seppur illusoria, soluzione. Si calcola che nel territorio di Ostia, Acilia e Casal Palocco vi siano circa 40 strutture tra istituti, RSA e piccole residenze private. Non di rado la cronaca riporta la chiusura di alcune di queste, a causa del mancato rispetto degli standard di ospitalità e sicurezza.

Con il loro arrivo alla Casa di Pina, le anziane, anche in età molto avanzata, hanno trovato una nuova prospettiva di vita. In una dimensione familiare, hanno riscoperto la voglia di vivere e la gioia che dà mettere le loro capacità a servizio degli altri. Sono loro a preparare la cena che altri membri della Comunità - di solito più giovani - portano alle persone senza dimora, e si impegnano a confezionare cappelli di lana per i detenuti.

Conversando con il cardinale, una delle anziane ha detto: "Stare in una RSA è bruttissimo, qui è la felicità". Il cardinale ha replicato: "La sua felicità è la nostra felicità", cogliendo il senso profondo di questa casa, dove si vive e si comunica la fraternità, la reciproca accoglienza che liberano dalla paura della fragilità. La struttura, inoltre è anche un punto di riferimento per il quartiere e accoglie regolarmente visite di giovani delle scuole medie e superiori, oltre che degli anziani del vicinato, che vi trovano compagnia e amicizia. La solitudine è diventata così un lontano ricordo, e la voglia di vivere delle anziane si è dimostrata contagiosa per tutti.