      Ponti di solidarietà a Lima: Sant’Egidio e il Banco de Credito del Perù accanto agli anziani e ai disabili dell'istituto Sembrando Esperanza

      Tag:
      16 Settembre 2025 - PERÙ

       

      La Comunità di Sant’Egidio ha iniziato nel 2022 a visitare regolarmente la casa di accoglienza "Sembrando Esperanza" a Villa María del Triunfo (Lima), che ospita circa 140 persone tra anziani e adulti con disabilità. Da allora i Giovani per la Pace, cresciuti nelle scuole della Comunità, accompagnano ogni settimana gli ospiti, portando amicizia e sostegno concreto.

      È da questa esperienza che nasce la collaborazione con il Banco de Crédito del Perú (BCP): giovedì 11 settembre i suoi volontari, guidati dal direttore generale Diego Cavero, hanno ridato vita agli spazi dell’istituto, piantando nuove piante, ridipingendo ambienti e donando coperte, letti ortopedici, utensili da cucina e generi alimentari.

      L’incontro tra solidarietà quotidiana e responsabilità sociale d’impresa mostra come sia possibile costruire insieme una società più giusta e umana. 

