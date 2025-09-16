Riapre il Mercato Ecosolidale a Sant’Egidio

Ecosolidarietà significa coniugare ecologia e solidarietà. È l'impegno di Sant'Egidio in molti campi: contrastare la cultura dello scarto - sia delle cose che delle persone - che aumenta le disuguaglianze, sfrutta il pianeta producendo inquinamento e incrementa la povertà.

Nell'ottica dell'ecosolidarietà, tutto ciò che viene scartato può diventare prezioso. Raccogliere, selezionare, riciclare: sono le parole chiave di questo approccio.

Ne parliamo con Aldo Giusti, responsabile del Mercato Ecosolidale di Via del Porto Fluviale, 2 a Roma.