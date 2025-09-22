L’Età grande: a Catania il 22 settembre un confronto sulla nuova legge per gli anziani. Hotel Baia Verdevia Angelo Musco 8, Acicastello, ore 17

L’Età grande: la nuova legge per gli anziani
Introduce e Modera:
Emiliano Abramo, Comunità di Sant’Egidio
Saluti:
Enrico Trantino, Sindaco di Catania
Interverranno:
Gaetano Galvagno, Presidente ARS
S.E. Mons. Vincenzo Paglia, Pres. comm. per l’attuazione della riforma sociosanitaria in favore della pop. anziana del Min. della Salute
Leonardo Palombi, Segr. comm. per l’attuazione della riforma sociosanitaria in favore della pop. anziana del Min. della Salute
Nicola D’Agostino, Deputato Regionale
Renato Schifani, Presidente Regione Siciliana