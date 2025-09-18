CHIUDI MENU
      Il card. Crescenzio Sepe, in visita in Ucraina, ha incontrato la Comunità di Sant'Egidio di Leopoli e visitato il centro di accoglienza e aiuto umanitario alle vittime della guerra

      18 Settembre 2025 - CONSIGLIO COMUNALE DI L'VIVS'KA, UCRAINA

       

      In occasione del 650^ anniversario della fondazione della metropolia di Halych, in seguito ridenominata di Lviv dei Latini, il card. Crescenzio Sepe si è recato, a nome del papa, in Ucraina. 

      In quell'occasione ha visitato uno dei centri di accoglienza e aiuto umanitario che la Comunità di Sant'Egidio ha aperto in questi anni per accogliere le vittime della guerra . Ha incontrato sfollati, anziani, famiglie con bambini e si è trattenuto a lungo con le persone della Comunità impegnate in questa opera solidale, le quali, nonostante esse stesse colpite dalla guerra, mostrano la loro resistenza al male con l'impegno gratuito e solidale per gli altri. Si è fermato a lungo con loro, assicurando solidarietà e sostegno. Il cardinale era accompagnato dall'arcivescovo latino di Leopoli, mons. Mieczyslaw Mokrzycki e dal vescovo di Cerreto Sannita, mons. Giuseppe Mazzafaro.

