Festival dello Stupore 2025: dal 20 settembre al 10 dicembre la periferia di Roma ospita eventi di arte, musica e cultura

Festival dello Stupore (20 settembre al 10 dicembre 2025, coinvolgendo quattro grandi quartieri – Tor Bella Monaca, Quarticciolo, Centocelle e Tuscolano – in un ricco programma di eventi culturali, artistici e sociali dedicati al tema della pace. La terza edizione del www.stuporefest.com ) della Comunità di Sant'Egidio si terrà a Roma dal, coinvolgendo quattro grandi quartieri –– in un ricco programma di eventi culturali, artistici e sociali dedicati al tema della pace.

L’anteprima sarà il 20 settembre con il concerto giovanile Play Music Stop War all’arena di Tor Bella Monaca. Seguiranno le due giornate per la pace: il 23 settembre a Tor Bella Monaca e il 25 settembre al Tuscolano, con cortei scolastici guidati dal Carapace, grande tartaruga-scultura che raccoglie i messaggi dei bambini, e con eventi pomeridiani in piazze e parchi tra musica, spettacoli e testimonianze.

Tra le novità spiccano i “Cieli di Pace”, con la partecipazione della flotta degli aquilonisti italiani: ogni bambino riceverà un aquilone da personalizzare e far volare nei parchi, trasformando il cielo in un simbolo collettivo di pace.

Il programma di novembre prevede le conferenze nei teatri, dedicate alla convivenza e al dialogo, con ospiti, testimoni e collegamenti internazionali. Nello stesso mese sarà inaugurata al Teatro Biblioteca del Quarticciolo l’opera Inside Out dell’artista JR, un grande intervento fotografico sulle facciate del teatro realizzato con i volti e le storie degli abitanti del quartiere.

Il festival si concluderà il 10 dicembre, Giornata mondiale dei diritti umani, con l’inaugurazione di un murale a Tor Bella Monaca e una festa finale che valorizzerà i contributi creativi delle persone con disabilità e delle Scuole della Pace della Comunità di Sant’Egidio, in dialogo con i percorsi educativi delle scuole del territorio.

Un cammino che unisce arte, partecipazione e impegno civile, trasformando lo stupore in linguaggio universale per costruire ponti di pace a Roma.

Il progetto è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del PNRR (M1C3 – Investimento 4.3 – Caput Mundi) e realizzato in collaborazione con SIAE.