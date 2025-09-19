CHIUDI MENU
      PACE PER GAZA: Veglia di preghiera, in piazza Santa Maria in Trastevere, lunedì 22 settembre, ore 19,30

      Tag:
      19 Settembre 2025 - ROMA, ITALIA
      Promossa insieme ad associazioni e comunità cattoliche, presiede il card. Gualtiero Bassetti. In collegamento il card. Pierbattista Pizzaballa

       

      Di fronte all’estrema gravità della situazione bellica e umanitaria a Gaza, 
      la Comunità di Sant'Egidio, con ACLI, AGESCI, Azione Cattolica Italiana, Comunione e Liberazione, Comunità Papa Giovanni XXIII, Cooperativa Auxilium, Movimento Cristiano dei Lavoratori, Movimento dei Focolari, Movimento Politico per l'Unità, OFS Ordine Francescano Secolare, Rinnovamento nello Spirito Santo

      promuovono una
      VEGLIA DI PREGHIERA

      "PACE PER GAZA" 

      per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, la soluzione diplomatica negoziata, il rispetto integrale del diritto umanitario internazionale 

      Presiede il Cardinale Gualtiero Bassetti
      con un collegamento con il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini 

      Piazza di S. Maria in Trastevere, Roma 
      Lunedì 22 settembre 2025 - ore 19.30

      Giornalisti, fotografi e operatori video interessati a seguire l’evento sono pregati di scrivere a [email protected]

       

      PENA DI MORTE
      Con dolore apprendiamo che è stata eseguita la condanna a morte di Curtis Windom. L'omelia di don Marco Gnavi alla vigilia dell'esecuzione nella preghiera serale della Comunità

      29 Agosto 2025

      APPELLI
      In Malawi una grande preghiera per la pace, in vista delle elezioni generali, riunisce leader religiosi e giovani per difendere il dialogo e dire no alla violenza

      28 Agosto 2025
      BLANTYRE, MALAWI

      APPELLI
      Incrementare le evacuazioni sanitarie da Gaza e "salvare quante più vite umane sia possibile": la richiesta - e l'offerta di collaborazione - al governo italiano da parte di associazioni della società civile. Tra i firmatari la Comunità di Sant'Egidio

      27 Agosto 2025