CHIUDI MENU
IT
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
    MEDIA
    BLOG
    NOTIZIE E STORIE
    LIBRI
      CONTATTACI
      EVENTI

      "Napoli nel cuore": musica, teatro e solidarietà per Sant’Egidio all'Auditorium Parco della Musica

      Tag:
      3 Ottobre 2025 - ROMA, ITALIA

       

      Il 3 ottobre l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà la 13ª edizione di “Napoli nel cuore”, un appuntamento ormai atteso che intreccia musica, teatro e cultura partenopea con la solidarietà. Sul palco saliranno grandi protagonisti della scena italiana – da Renzo Arbore, premiato alla carriera, a Marisa Laurito, fino alle esibizioni di Rita Marcotulli e Maria Pia De Vito – insieme a tanti altri artisti, tra conferme e nuove presenze.

      L’evento, ideato e condotto da Fabrizio Finamore, è nato con un’anima benefica che continua a rinnovarsi: anche quest’anno il ricavato sarà destinato alla Comunità di Sant’Egidio di Napoli, in particolare per completare “La casa di Gigi” ai Quartieri Spagnoli, un luogo di accoglienza e sostegno per chi vive situazioni di fragilità.

      Partecipare a questa serata significa non solo vivere la magia della cultura napoletana, ma anche contribuire a costruire una città più solidale e vicina a chi ha bisogno.

      Tutte le informazioni su biglietti e programma sono disponibili su www.napoli-nel-cuore.it

      MONDO
      Il card. Crescenzio Sepe, in visita in Ucraina, ha incontrato la Comunità di Sant'Egidio di Leopoli e visitato il centro di accoglienza e aiuto umanitario alle vittime della guerra

      18 Settembre 2025
      CONSIGLIO COMUNALE DI L'VIVS'KA, UCRAINA

      MONDO
      Ponti di solidarietà a Lima: Sant’Egidio e il Banco de Credito del Perù accanto agli anziani e ai disabili dell'istituto Sembrando Esperanza

      16 Settembre 2025
      PERÙ

      MONDO
      In Ucraina, storie di chi fugge, di chi trova accoglienza, di chi resiste alla guerra con la solidarietà. Un servizio del TG1

      3 Settembre 2025
      UCRAINA