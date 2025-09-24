CHIUDI MENU
      È in arrivo il nuovo sito dei Giovani per la Pace. Il 30 settembre online

      24 Settembre 2025 - ROMA, ITALIA

       

      Il 30 settembre sarà online il nuovo sito dei Giovani per la Pace, uno spazio di cultura e di confronto che raccoglierà articoli, foto e video. 

      Papa Leone XIV, in uno dei suoi primi incontri, ha rivolto ai responsabili della comunicazione queste parole: “La comunicazione non è solo trasmissione di informazioni, ma è creazione di una cultura, di ambienti umani e digitali che diventino spazi di dialogo e di confronto”. 

      Seguendo questo messaggio, i Giovani per la Pace vogliono contribuire alla formazione di un ambiente digitale alternativo alle narrazioni violente che spesso si creano nel web, e proporre invece messaggi che mettano il dialogo, il confronto e la pace al primo posto.

      Il nuovo sito conterrà notizie, storie, foto e video gallery, sulle attività e le iniziative dei Giovani per la Pace in Italia e nel mondo.

