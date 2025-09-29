A Roma, oltre 1.500 bambini e cittadini alle Manifestazioni del CaraPace

Il TGR Lazio ha raccontato la sfilata del CaraPace, la tartaruga della pace, uno dei simboli del Festival dello Stupore. Con i suoi colori, la musica e i messaggi di convivenza, il festival sta attraversando i quartieri di Roma.



In questi giorni, più di 1.500 bambini, adolescenti, famiglie e cittadini hanno partecipato alle iniziative a Tor Bella Monaca e al Tuscolano, portando cartelli, disegni e parole di pace.

