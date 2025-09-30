Il 29 settembre il presidente della Repubblica della Guinea Bissau, S. E. Umaro Sissoco Embaló, si è recato in visita alla sede della Comunità di Sant'Egidio a Trastevere, accompagnato da una delegazione che comprendeva, tra gli altri, la Signora Fatumata Jau, Segretaria di Stato alla Cooperazione internazionale, il Prof. Fernando Delfim da Silva, Consigliere politico, l'Ambasciatore Alfredo Lopez Cabral, Consigliere diplomatico.

L'incontro si è svolto in un clima di grande cordialità, e sono stati affrontati temi relativi alla pace e alla risoluzione dei conflitti ancora presenti in Africa occidentale, in particolare in Casamance. Sono state esposte le iniziative di pace in Africa di Sant'Egidio verso la quali il Presidente ha avuto parole di apprezzamento. E' stata anche ribadita la tradizione di positiva e fruttuosa collaborazione in questo campo tra la Comunità di Sant'Egidio e la Guinea Bissau, che già ha dato frutti efficaci nel passato.

