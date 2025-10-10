CHIUDI MENU
      Borgo Mezzanone, 10 ottobre: “Morire di speranza”, veglia di preghiera per le vittime dei viaggi verso l’Europa

      Tag:
      10 Ottobre 2025 - MANFREDONIA, ITALIA

       

      Venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 18.30, nella Parrocchia di Santa Maria del Grano e San Matteo Apostolo a Borgo Mezzanone (Foggia), si terrà la Veglia di preghiera “Morire di speranza”, in memoria di quanti hanno perso la vita nei viaggi della speranza verso l’Europa e per ricordare le difficili condizioni di vita e di lavoro nelle campagne.

      Borgo Mezzanone è uno dei più vasti insediamenti spontanei d’Europa, dove da oltre vent’anni migliaia di braccianti agricoli, in gran parte provenienti dal Nord Africa e dall’Africa subsahariana, vivono in condizioni difficili e spesso disumane.

      Presiederanno la celebrazione S.E. Rev.ma Mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino, e S.E. Rev.ma Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia–Vieste–San Giovanni Rotondo.

      La preghiera è promossa congiuntamente dalle Arcidiocesi di Foggia-Bovino e di Manfredonia–Vieste–San Giovanni Rotondo, insieme alla Caritas delle Diocesi di Capitanata e alla Comunità di Sant’Egidio.

      La Comunità di Sant’Egidio di Roma sarà presente con una delegazione di “Genti di Pace”, composta da italiani e migranti provenienti da Senegal, Camerun, Marocco e Somalia, in segno di solidarietà e memoria condivisa.

