      Il Festival dello Stupore: arte, amicizia e pace nei quartieri di Roma

      9 Ottobre 2025 - ROMA, ITALIA

       

      Dal 20 settembre al 5 ottobre si è svolta la prima parte della terza edizione del Festival dello Stupore (www.stuporefest.com), della Comunità di Sant’Egidio, che ha trasformato i quartieri di Tor Bella Monaca, Quarticciolo, Centocelle e Tuscolano in spazi di arte, incontro e solidarietà.

      Oltre 1.500 bambini delle scuole hanno partecipato alle Manifestazioni del CaraPace, la grande tartaruga-scultura simbolo del Festival, portando per le strade i loro messaggi di pace. Le scuole coinvolte hanno avviato un percorso di laboratori della pace che proseguirà nei prossimi mesi, fino a costruire e tessere insieme le parole del murale che sarà inaugurato il 10 dicembre, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani.

      Grande entusiasmo anche per i “Cieli di Pace”, con oltre mille aquiloni regalati ai bambini e decorati con gli otto simboli di pace scelti per questa edizione: la parata finale al Quarticciolo ha colorato il cielo di centinaia di aquiloni, tra cui spettacolari creazioni giganti che hanno attirato un vasto pubblico di famiglie e curiosi.

      Le piazze e i parchi si sono così riempiti di arte, musica e amicizia, diventando luoghi di solidarietà concreta: durante gli eventi sono state promosse raccolte di materiale didattico per i bambini che vivono nelle zone di conflitto raggiunte da Sant’Egidio e lanciata alle famiglie la proposta di iniziare raccolte di coperte per chi, con l’arrivo dell’inverno, si trova in difficoltà nei quartieri.

      Il Festival proseguirà a novembre con conferenze e incontri nei teatri, fino all’inaugurazione dell’opera Inside Out dell’artista JR al Teatro Biblioteca Quarticciolo, e alla grande festa finale di dicembre.
      Un cammino che unisce arte, partecipazione e impegno civile, trasformando lo stupore in un linguaggio universale di pace.

      Il progetto è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del PNRR (M1C3 – Investimento 4.3 – Caput Mundi) e realizzato in collaborazione con SIAE.

      A Roma l'Incontro Internazionale per la Pace "Osare la Pace". Conferenza Stampa di presentazione il 10 ottobre alle 11,30.

      Dal blog "No death penalty": Sant'Egidio si appella al presidente del Kyrgyzstan: “Non reintrodurre la pena capitale”

      7 Ottobre 2025