“La forza degli anni”: a Firenze il 10 e 11 ottobre il convegno che dà voce agli anziani e alla loro speranza

La forza degli anni – Firenze, 10 e 11 ottobre

Venerdì 10 ottobre, ore 16.00 – Palazzo dei Congressi, Sala Verde (ingresso da Piazza Adua, 1)

Sabato 11 ottobre, ore 9.45 – Basilica di San Lorenzo

“La forza degli anni” è un convegno che nasce dal desiderio di dare voce agli anziani, nella convinzione che per affrontare i nodi del presente sia necessario ascoltare il loro vissuto, le loro visioni e i loro sogni. Gli anziani hanno tanto da dire: la loro voce è mite, non si impone, ma è nobile e saggia; racconta una forza sorprendente, una speranza mai vinta. Perché solo chi non sogna invecchia davvero.

L’iniziativa, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio e dall’Arcidiocesi di Firenze, si articola in tre momenti di riflessione tra il 10 e l’11 ottobre, con la partecipazione di rappresentanti del mondo culturale, religioso e istituzionale.

Programma

Venerdì 10 ottobre – ore 16.00

Palazzo dei Congressi, Sala Verde

Panel 1 – “1945-2025. L’Italia ripudia la guerra. Ricordare per vivere con coraggio”

Presiede: Marina Ferletti

Intervengono: Franco Perlasca, Agostino Burberi, Vanna Bernini

Video-intervista a Francesco Guccini

Sabato 11 ottobre – ore 9.45

Basilica di San Lorenzo

Panel 2 – “L’eredità umana e spirituale di Papa Francesco”

Presiede: Andrea Gori

Intervengono: Vincenzo Paglia, Marina Ferletti, Vito Alfieri Fontana, Lina Boschi

Panel 3 – “I motivi per sperare oggi: la testimonianza degli anziani in un tempo difficile”

Presiede: Patrizia Mialani

Intervengono: Daniela Mariotti, Sonia Gamba, Teresa Bruno

L’appuntamento invita a riscoprire la forza di una generazione che, pur segnata dalla fatica e dall’età, continua a donare saggezza, speranza e visione per il futuro della nostra società.

Con il contributo di Fondazione CR Firenze, Cesvot e 8x1000 Chiesa Cattolica.