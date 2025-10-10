Menù
Video di oggi
PENA DI MORTE
Giornata Mondiale contro la Pena di Morte 2025: Resistiamo alla logica della morte e costruiamo una giustizia che guarisce
Tag:
Pena di Morte
stand4humanity
10 Ottobre 2025
-
PENA DI MORTE
Dal blog "No death penalty": Sant'Egidio si appella al presidente del Kyrgyzstan: “Non reintrodurre la pena capitale”
7 Ottobre 2025
PENA DI MORTE
Apprendiamo con dolore dell’esecuzione di Datchinamurthy David Martin, a Singapore. Ringraziamo tutti coloro che hanno sottoscritto l'appello purtroppo rimasto inascoltato
25 Settembre 2025
SINGAPORE
APPELLI
Un Appello in extremis per fermare l'esecuzione di Datchinamurthy, malesiano, condannato per reati di droga 14 anni fa. E' prevista per domani, 25 settembre, a Singapore
24 Settembre 2025
SINGAPORE
