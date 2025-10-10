CHIUDI MENU
      PENA DI MORTE

      Giornata Mondiale contro la Pena di Morte 2025: Resistiamo alla logica della morte e costruiamo una giustizia che guarisce

      Tag:
      10 Ottobre 2025

       

      This page is also available in:
      PENA DI MORTE
      Dal blog "No death penalty": Sant'Egidio si appella al presidente del Kyrgyzstan: “Non reintrodurre la pena capitale”

      7 Ottobre 2025

      PENA DI MORTE
      Apprendiamo con dolore dell’esecuzione di Datchinamurthy David Martin, a Singapore. Ringraziamo tutti coloro che hanno sottoscritto l'appello purtroppo rimasto inascoltato

      25 Settembre 2025
      SINGAPORE

      APPELLI
      Un Appello in extremis per fermare l'esecuzione di Datchinamurthy, malesiano, condannato per reati di droga 14 anni fa. E' prevista per domani, 25 settembre, a Singapore

      24 Settembre 2025
      SINGAPORE