      A Novara, fino al 19 ottobre, “Facciamo pace?!” – La voce dei bambini sulla guerra

      Tag:
      14 Ottobre 2025 - NOVARA, ITALIA
      Novara, Sala Contrattazioni Borsa – Piazza Martiri 6 dal 10 al 19 ottobre 2025 – Ingresso libero

       

      La mostra “Facciamo pace?! – La voce dei bambini sulla guerra”, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio e dai Giovani per la Pace, dà spazio a chi spesso non ha voce: i bambini. Disegni, parole e riflessioni raccontano la guerra vista dai loro occhi, tra paura, dolore e speranza.

      A parlare sono i bambini di Kiev, Irpin, Kharkiv, i minori afghani arrivati con il ponte aereo da Kabul, i piccoli congolesi fuggiti dai campi profughi di Goma, i bambini del Burkina Faso, del Mozambico e quelli siriani che attendono accoglienza in Europa. Tutti frequentano le “Scuole della Pace” di Sant’Egidio, luoghi gratuiti dove si cresce insieme nella solidarietà e nella non violenza. La mostra, nata dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, si arricchisce quest’anno con i disegni dei bambini di Gaza, giunti in Italia per curarsi, e con i lavori realizzati dagli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia di Novara.
      Guardando e ascoltando le loro voci emerge un messaggio semplice e urgente: oggi, come ieri, c’è bisogno di fare pace.

      Sala Contrattazioni Borsa – Piazza Martiri 6, Novara
      La mostra, inaugurata il 10 ottobre, resterà aperta fino al 19 ottobre 2025 – Ingresso libero

       

