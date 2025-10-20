A Beira un grande incontro promosso dalla Comunità di Sant'Egidio riunisce i rappresentanti delle religioni per la pace

Più di 1000 persone si sono riunite sabato 18 ottobre a Beira, nel grande Anfiteatro di Infraestruturas Verdes, per un Incontro interreligioso di dialogo e preghiera per la pace promosso dala Comunità di Sant'Egidio.

All'Incontro, che già nel titolo "Osare la Pace", si ricollega all'Incontro Internazionale che si tiene a Roma dal 26 al 28 ottobre, hanno partecipato, insieme alla Comunità di Sant'Egidio, rappresentanti delle comunità religiose di Beira e della provincia di Sofala: l'Associacao Muculmana di Sofala, Comunità Hindu di Sofala, Conselho Cristão de Moçambique, Igreja Luterana, Igreja Metodista Unida de Moçambique, Igreja Ex-American Board, Igreja Exército da Salvação, Igreja Missao Bethel Internacional, Igreja Nazareno.

Erano presenti il sindaco di Beira, Albano Carige e la rappresentante del governatore di Sofala, Graciana Pita.

La cerimonia Tutti hanno fermato l'appello per la pace letto da Joana Matambo, una dei responsabili dei Giovani per la pace di Beira e consegnato ai rappresentanti religiosi dai bambini della Scuola della Pace.

