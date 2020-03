Sant’Egidio a Novara intensifica gli aiuti per i clochard. E la mensa dei poveri si allarga: “Non vi lasciamo soli”

Cena per i clochard del dormitorio comunale e nuovi spazi in periferia per «allargare» la mensa dei poveri. La Comunità di Sant’Egidio intensifica la sua attività e lancia un appello: «Non lasciamo sole le persone più fragili. Su tutte loro, oltre al rischio del Coronavirus, incombe anche il grave pericolo dell’isolamento». (continua a leggere)

Nell'emergenza #coronavirus non vogliamo lasciare solo nessuno. Per questo abbiamo bisogno del tuo aiuto. Puoi donare online. Grazie!







[ Barbara Cottavoz ]