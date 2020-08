La civiltà e la legalità della regolarizzazione

Non che si volesse un «libera tutti», ma era necessario un provvedimento serio, teso a bonificare una situazione che si protraeva da anni

Far emergere i lavoratori stranieri dall’irregolarità è sempre positivo: specie in questo periodo di rischio di contagio per chi è ai margini dei circuiti istituzionali. Un bene per loro e per le aree dove abitano. E’ stato anche un segnale alle mafie e al caporalato nelle campagne, che spadroneggiano su «uomini ombra» fuori dal sistema, bonificando «terre di nessuno» ai margini della legge.

[ Andrea Riccardi ]