Ricchezze da offrire. Riflessioni sugli anziani e la Bibbia

Fra le riflessioni e gli insegnamenti che questa pandemia ci ha obbligato a considerare il “ritorno alla normalità” dovrà includere cambi di rotta e modifiche sociali che dalla passata “normalità” si dovranno dissociare, inserendo valori e priorità diverse. Ricostruire un futuro nel quale gli anziani siano inclusi e non emarginati è tra le più importanti e necessarie, non solo perché proprio loro hanno pagato il più alto prezzo in termini di perdite, ma per la drammatica solitudine cui sono stati costretti a vivere negli ospedali, nelle Rsa e fra le pareti domestiche sovente non condivise con altri. Gli anziani e la Bibbia. Letture spirituali della vecchiaia (Brescia, Morcelliana, 2020, pagine 224, euro 18) è un libro al quale gli autori avevano iniziato a lavorare prima del covid-19 e che offre modo di approfondire e soffermarsi, attraverso gli anziani del Vecchio e Nuovo Testamento, sulla forza delle loro figure.



[ Susanna Paparatti ]