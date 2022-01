Il portale della Comunità di Sant'Egidio: www.santegidio.org

Un insieme di immagini per cominciare il nuovo anno «dicendo pace in tutte le terre». Sul portale della Comunità di Sant'Egidio www.santegidio.org gli scatti fotografici dell'iniziativa, promossa per la Giornata mondiale della pace, arrivano da Italia, Spagna, Germania, Belgio, Ucraina, El Salvador e Honduras.

La Comunità, nata nel 1968 per iniziativa di Andrea Riccardi e oggi presieduta da Marco Impagliazzo, prosegue il suo impegno attraverso tre direttrici fondamentali: preghiera, poveri e pace. Il sito internet della Comunità è nato nel 1998, in occasione del 30° anniversario della fondazione. Visitato mensilmente in media da 150.000 utenti, i suoi contenuti vengono tradotti in dodici lingue.

Tra le pagine più visitate quelle dedicate alla preghiera come la sezione «La Parola di Dio ogni giorno» che accompagna la lettura quotidiana della Bibbia con i commenti curati da monsignor Vincenzo Paglia. Tra le più lette la pagina «ricevi/offri aiuto» che l'estate scorsa ha ricevuto numerose offerte di ospitalità per gli afghani in fuga dalla guerra, quando si è diffusa la notizia che Sant'Egidio aveva aperto, anche per questo Paese, la via dei corridoi umanitari.



