Ucraina, la paura di una guerra nel cuore dell'Europa e le mobilitazioni per la pace - VIDEO

La crisi in Ucraina. Un appello perché non sia lasciata intentata alcuna strada per una soluzione pacifica arriva dall'Assemblea nazionale del Forum del terzo settore. Ecco come sta vivendo l'opinione pubblica italiana questa concreta minaccia di guerra. Servizio di Francesco Durante

Immagini della manifestazione di Sant'Egidio a piazza SS. Apostoli (17/02/2022) dal servizio di TG2000

