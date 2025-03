Sempre “in uscita” e in favore dei poveri. A Buenos Aires un incontro interreligioso di preghiera e a Luján una messa nella basilica mariana

Come ogni anno, dal 13 marzo 2013, l’associazione Casa Común coordina a Buenos Aires la commemorazione interreligiosa dell’inizio del pontificato di Papa Francesco. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa di tale associazione — alla cui stesura chi scrive ha presenziato e collaborato — quest’anno la commemorazione ha avuto come centro la preghiera per la salute di Papa Bergoglio.



Un nutrito gruppo di rappresentanti delle tre religioni monoteistiche più importanti si è riunito, dunque, lo scorso giovedì 13 marzo nel monastero di Santa Catalina a Buenos Aires per un incontro di preghiera incentrato sul 12° anniversario del pontificato di Papa Francesco, al fine di pregare per la pace nel mondo e per la salute del Pontefice argentino, che è ancora ricoverato per problemi respiratori.



Voluta dalla Comunità di sant’Egidio, dalla Commissione per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Buenos Aires, dalla Confraternita argentina ebraico-cristiana, dall’Istituto per il Dialogo interreligioso, dalla ymca Argentina, dall’associazione civile Casa Común e dal movimento dei Focolari Cono Sud, la riunione si è svolta durante l’iniziativa di preghiera «Preghiamo per Francesco. Lui prega per noi», lanciata dalle organizzazioni religiose alla fine di febbraio e tuttora in corso. (CONTINUA A LEGGERE)

[ Marcelo Figueroa ]