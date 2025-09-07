Celebrazione ecumenica dei martiri e testimoni della fede, presieduta da papa Leone, domenica 14 settembre nella basilica di San Paolo fuori le Mura

Oggi la Conferenza di presentazione dell'evento con la partecipazione di mons. Fabene e Andrea Riccardi

Domenica 14 settembre, alle ore 17, nella basilica di San Paolo fuori le Mura, il Santo Padre presiederà la commemorazione dei martiri e testimoni della fede del XXI secolo insieme con i rappresentanti delle altre Chiese e Comunioni cristiane.

L'annuncio è stato dato venerdì mattina dall'Ufficio delle Celebrazioni liturgiche pontificie. Domani è in programma la conferenza stampa di presentazione della commemorazione. Interverranno il vescovo monsignor Fabio Fabene, presidente della Commissione dei Nuovi martiri e segretario del Dicastero delle Cause dei Santi; lo storico Andrea Riccardi, vice presidente della Commissione dei Nuovi martiri; monsignor Marco Gnavi, segretario della Commissione dei Nuovi martiri.

La richiesta dei biglietti per la commemorazione di domenica prossima può essere effettuata alla Prefettura della Casa Pontificia. Il giorno successivo, nella basilica di San Pietro, come si legge sul sito del Giubileo, Leone XIV interverrà a una veglia di preghiera promossa in occasione del Giubileo della consolazione.