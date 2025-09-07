CHIUDI MENU
      Celebrazione ecumenica dei martiri e testimoni della fede, presieduta da papa Leone, domenica 14 settembre nella basilica di San Paolo fuori le Mura

      Oggi la Conferenza di presentazione dell'evento con la partecipazione di mons. Fabene e Andrea Riccardi

      Domenica 14 settembre, alle ore 17, nella basilica di San Paolo fuori le Mura, il Santo Padre presiederà la commemorazione dei martiri e testimoni della fede del XXI secolo insieme con i rappresentanti delle altre Chiese e Comunioni cristiane.
      L'annuncio è stato dato venerdì mattina dall'Ufficio delle Celebrazioni liturgiche pontificie. Domani è in programma la conferenza stampa di presentazione della commemorazione. Interverranno il vescovo monsignor Fabio Fabene, presidente della Commissione dei Nuovi martiri e segretario del Dicastero delle Cause dei Santi; lo storico Andrea Riccardi, vice presidente della Commissione dei Nuovi martiri; monsignor Marco Gnavi, segretario della Commissione dei Nuovi martiri.
      La richiesta dei biglietti per la commemorazione di domenica prossima può essere effettuata alla Prefettura della Casa Pontificia. Il giorno successivo, nella basilica di San Pietro, come si legge sul sito del Giubileo, Leone XIV interverrà a una veglia di preghiera promossa in occasione del Giubileo della consolazione.

      7 Settembre 2025
      PACE
      La Comunità di Sant'Egidio accoglie l'invito di papa Leone a una giornata di digiuno e preghiera "perchè il Signore conceda pace e giustizia e asciughi le lacrime di coloro che soffrono a causa dei conflitti in corso”

      22 Agosto 2025

      MONDO
      Floribert, una memoria che attraversa il mondo

      31 Luglio 2025
      ROME, ITALIA

      AFRICA
      A Goma, migliaia di persone per la liturgia in memoria del beato Floribert, che ora riposa in una cappellina dedicata a lui nel Santuario del Santissimo Sacramento

      8 Luglio 2025
      GOMA, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

      AFRICA
      Liturgia in memoria del beato Floribert Bwana Chui, nell’anniversario del suo martirio

      8 Luglio 2025
      ROME, ITALIA