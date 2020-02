Sant'Egidio: domenica 2 febbraio la memoria di Modesta Valenti per dire basta alle morti di chi vive in strada

SANT’EGIDIO: DOMENICA 2 FEBBRAIO LA MEMORIA DI MODESTA VALENTI

PER DIRE BASTA ALLE MORTI DI CHI VIVE IN STRADA

Nella basilica di Santa Maria in Trastevere, alla presenza di tanti, tra volontari e senza fissa dimora,

verranno letti i nomi di chi ha perso la vita negli ultimi anni