Gino Strada, Impagliazzo (Sant'Egidio): uomo convinto del grande valore della pace, sapeva servire al di là di ogni appartenenza

"Con Gino Strada scompare un uomo altruista e coraggioso, che sapeva servire chi aveva bisogno di cure e di conforto senza guardare all’appartenenza nazionale o etnica, convinto del grande valore della pace. Siamo vicini in questo momento ai suoi cari e a tutta Emergency, fedele al suo prezioso impegno su tanti fronti caldi del mondo, dove domina la guerra e la violenza, con un particolare pensiero al suo Afghanistan, in queste ore drammatiche per il paese". Così il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, sulla scomparsa di Gino Strada.

Roma, 13 agosto 2021