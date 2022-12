Natale, Sant'Egidio: il pranzo che non esclude nessuno - Appuntamento a Santa Maria in Trastevere il 25 dicembre alle 12

Grande festa a Santa Maria in Trastevere, il 25 dicembre, con senza fissa dimora, anziani, ucraini accolti in Italia, per il quarantesimo anniversario del primo pranzo - Partecipazione del cardinale Pietro Parolin - A tavola con 80mila persone in Italia e 250mila in tutto il mondo: un forte messaggio di solidarietà in un tempo di crisi