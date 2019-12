I CENTRI DI RACCOLTA PER IL NATALE CON I POVERI

La Comunità di Sant'Egidio, ovunque nel mondo, a Natale invita alla festa chi è povero, solo, malato, anziano. Si apparecchia una grande tavola che attraversa il mondo, che l'anno scorso ha accolto quasi 250.000 persone. Per tutti un posto, un amico, un regalo.



Aiutaci a preparare il pranzo di Natale e a riempire la slitta dei regali. Vieni ai nostri Centri di Raccolta

(in questa pagina l'elenco e gli indirizzi raccolti dalla redazione)



Sono necessari:

Carta da lettere; torce tascabili; giochi di società portatili; carte da gioco; set di manicure tascabile; set da cucito tascabile; set da barba tascabile; radioline; porta-documenti; penne da regalo; quaderni; agendine; portafogli; coperte; sacchi a pelo; foulards; ombrelli; k-way; marsupi; zainetti; borsoni; bicchieri chiudibili; thermos da viaggio; giocattoli; cappelli di lana; guanti; sciarpe; calzettoni, biancheria intima; cravatte; maglioni e tute unisex; trousse; bigiotteria; prodotti per l'igiene personale; dolci, tavolette di cioccolata; dolci natalizi morbidi; spumante; succhi di frutta, alimenti per bambini; formaggio, olio, riso, caffè, generi alimentari in scatola (tranne la carne).



CENTRI DI RACCOLTA PER IL PRANZO DI NATALE 2019

La lista è in continuo aggiornamento





CITTÀ: ROMA | BOLOGNA | GENOVA | LIVORNO | MILANO | PISA





ROMA



CASSIA-COLLINA FLEMING



Parrocchia di S. Giuliano, Via Cassia 1036

sabato 14 dicembre, 17:00-20:00

domenica 15 dicembre, 17:00-20:00

domenica 22 dicembre, 17:00-20:00



CENTOCELLE



Parrocchia Sacra Famiglia di Nazareth, Piazzale delle Gardenie 51

dal 18 al 23 dicembre, 17:00-19:00



COLLI ANIENE



via Bongiorno, 25 (davanti alla scuola Tullio De Mauro - Italo Calvino)

venerdì 13 e 20 dicembre, 17:00-18:30





FLAMINIO



Parrocchia di S. Croce, Via Guido Reni 2

sabato 14 dicembre, 17:00-20:00

domenica 15 dicembre, 17:00-20:00

domenica 22 dicembre, 17:00-20:00





GARBATELLA - TORMARANCIA



Chiesa di San Michele nell’Istituto San Michele, P.le Antonio Tosti, 4

tutti i giovedì fino al 19 dicembre, 19.00-20.30

tutte le domeniche fino al 22 dicembre, 10:00-12:30

tutti i mercoledì fino al 18 dicembre, 17.30-18.30

lunedì 9 e 23 dicembre, 18:30-20:00

sabato 21 dicembre, 17:00-19:00



Chiesa di Sant’Eurosia, Via delle Sette Chiese, 101

tutti i martedì fino al 17 dicembre, 17.00-18.00





NOMENTANO



Parrocchia di S. Agnese, Via Nomentana 349

dall’8 al 22 dicembre

mercoledì e giovedì, 18:30-20:00

sabato e domenica, 17:00-19:20



Istituto S. Orsola, Via Livorno 50

dall’8 al 22 dicembre

tutte le domeniche, 12:00-13:00





SAPIENZA



Città universitaria, di fronte a CIAO

mercoledì 11 dicembre, 8:00-11:00





TIBURTINO



Via Eugenio Torelli 22, Locali Caritas

5, 12 e 19 dicembre



Parrocchia S. Romano Martire, L.go A. Beltramelli 1

9 e 16 dicembre, 18:00-20:00

sabato 21 dicembre davanti la chiesa, 18:00-19:30

domenica 22 dicembre davanti la chiesa, 10:30-12:30



Sala Parrocchiale di San Romano Martire, Via delle Cave di Pietralata 81

da giovedì 19 a lunedì 23 dicembre, 17:00-20:00



TIBURTINO III



Parrocchia di S. Maria del Soccorso, Via del Badile, 2

dal 18 al 23 dicembre, 16:00-19:00



TOR BELLA MONACA



Comunità di Sant'Egidio, Via dell'Archeologia 74

lunedì, martedi, venerdi, 16:00-19.30

sabato, 10:00-12.30 e 16:00-19:00



TUSCOLANO



Comunità di Sant'Egidio, via Caio Manilio 15

14 e 15 dicembre, 17:00-20:00

16 dicembre, 17:30-20:00

19, 21 e 22 dicembre, 17:00-20:00







Seguono i centri di raccolta per regione, da Nord a Sud



LOMBARDIA



MILANO

Comunità di Sant'Egidio, Via degli Olivetani 3 (MM2 Sant'Ambrogio)

tutti i lunedì e sabato di dicembre, 10:00-13:00

tutte le domenica di dicembre, 15:00-18:00







LIGURIA



GENOVA

Piazza De Ferrari

dal 16 al 24 dicembre, 15:30-19:00

(casetta sotto l'albero di Natale)



Basilica della Nunziata

dal 9 al 24 dicembre, 9:30-18:30



SAMPIERDARENA

Via Stennio 4

mercoledì 18 e sabato 21 dicembre, 16:30-18:30



PEGLI

Vico Sinope, 26r

mercoledì 11 e mercoledì 18 dicembre, 10:00-12:00 e 17:00-19:30





EMILIA ROMAGNA



BOLOGNA





Chiesa di San Nicolò degli Albari, Via Oberdan 14

venerdì 6 dicembre, 18:00-19:15

venerdì 13 dicembre, 18:00-19:15



Chiesa di San Vincenzo de' Paoli, Via Ristori 1

presso l'oratorio

martedì 10 dicembre, 18:30-19:30

martedì 17 dicembre, 18:30-19:30

TOSCANA

LIVORNO

CENTRO CITTA'

Via Carraia,2

tutti i sabati e le domenica fino al 22 dicembre, 16:00-19:00



QUARTIERI NORD

ex-Circoscrizione, Piazza Saragat, 1

tutti i martedì e le domeniche fino al 22 dicembre, 16:00-19:00

PISA

Lungarno Mediceo, 7

tutti i sabati fino al 22 dicembre, 16:00-19:00





PER INFORMAZIONI SUL PRANZO DI NATALE CON I POVERI DELLA COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO

CERCA IL LUOGO PIÙ VICINO A TE E SCRIVICI

TI RISPONDEREMO IL PRIMA POSSIBILE