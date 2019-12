Rigiocattolo 2019

Il Rigiocattolo è la vendita di giocattoli usati organizzata dalle Scuole della Pace ogni anno, in occasione del Natale, in diverse città europee e non solo. L'iniziativa ha un grande valore dal punto di vista ecologico: i bambini imparano che il riutilizzo dei giocattoli riduce l'inquinamento. E un grande valore educativo, perché fa sperimentare la solidarietà.

Il ricavato delle vendite del Rigiocattolo sostiene le cure dei bambini malati di AIDS nell'ambito del programma DREAM della Comunità di Sant'Egidio.



Appuntamenti del Rigiocattolo 2019

Lazio

Roma Centro

Piazza del Popolo

14 e 15 dicembre dalle 10:00 alle 19:00

Roma Trastevere

Piazza San Cosimato

7 dicembre dalle 10:00 alle 19:00



Roma Laurentino

Scuola elementare “Ada Tagliacozzo”

Via Carlo Emilio Gadda, 112-150

all’ingresso della scuola

17 dicembre dalle 16:30 alle 17:30

Lombardia

Milano Centro

piazza San Carlo / angolo corso Vittorio Emanuele

14 e 15 Dicembre 2018 dalle 09:00 alle 19:00



Veneto

Padova Centro

Chiesa dei Servi

Via Roma 86

(nel porticato della chiesa)

7 dicembre dalle 9:00 alle 18:00

8 dicembre dalle 15:00 alle 18:00

Liguria

Genova

Piazza Giacomo Matteotti

Dal 6 all'8 dicembre dalle 10:00 alle 19:30



Emilia Romagna

Parma

via Mazzini

14 dicembre dalle 9:00 alle 18:00



Toscana

Firenze Centro

Chiesa di Santa Margherita in Santa Maria dei Ricci

Via del Corso, 10

(nel porticato della chiesa)

7 e 8 dicembre dalle 11:00 alle 19:00



Lucca Centro

Piazza del Giglio

7, 8, 14 e 15 dicembre dalle 10:00 alle 19:00



Campania

Napoli Centro

Piazza del Gesù, 46

7 dicembre dalle ore 10:00



Spagna

Barcellona Centro

Plaça Carles Pi i Sunyer, 8-10 (Portal de l’Àngel)

6, 7, 14 dicembre dalle 10:00 alle 20:00

15 dicembre dalle 10:00 alle 14:00



Barcellona Centro

Escola Vedruna Àngels

28 novembre dalle 15:00 alle 17:00



Barcellona Besós

Alfons Magnànim

cantonada C/ Ferrer Bassa

14 dicembre dalle 11:00 alle 13:00



Manresa Centro

Plaça Sant Domènech

14 dicembre dalle 11:00 alle 20:00