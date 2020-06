REGOLARIZZAZIONE DEI MIGRANTI

Il governo italiano ha recentemente approvato un’ampia regolarizzazione per “irregolari”, immigrati impiegati o in cerca di occupazione in tre macrosettori: lavoro domestico; assistenza alla persona; agricoltura - allevamento - pesca.



Sant’Egidio ha già iniziato a parlarne qualche mese fa. Andrea Riccardi aveva posto la questione per primo, in un’intervista alla Stampa del 15 aprile. Peraltro, l’ultima regolarizzazione risale al 2012, proprio il periodo in cui era stato ministro dell’Integrazione e della Cooperazione. In quell’occasione furono regolarizzate circa 130 mila persone.



Dal 1° giugno al 15 luglio 2020 si può presentare la domanda per regolarizzarsi.



Siamo dunque impegnati per favorire il più largo accesso possibile all’esercizio di questo diritto. E’ stata attivata una mail cui i migranti possono rivolgersi per ricevere informazioni o prendere appuntamento con i centri della Comunità [email protected]

LEGGI O SCARICA IL DOSSIER