SPORTELLI DI SANT'EGIDIO PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI MIGRANTI

Fino al 15 agosto la Comunità di Sant'Egidio in molte città italiane ha aperto degli sportelli informativi sulla regolarizzazione dei migranti per offrire orientamento ai cittadini stranieri che vogliono presentare la richiesta di emersione del proprio rapporto di lavoro. Per richieste su altre città in Italia contattaci.

Roma

email: [email protected]

tel: 06 899 22 00

Si può accedere allo sportello solo su appuntamento tramite telefono o email.

Genova

- Via Durazzo 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19,00 e in più il martedì e il giovedì dalle ore 20:30 alle ore 22:00.

- Via Stennio 2, lunedì, martedì, e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 ed il sabato mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:00.



Si può accedere agli sportelli solamente telefonando dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 al numero 010 2468712 oppure al cellulare 3421215886.

Catania

email: [email protected]

tel: 095 2967861

Novara

email: [email protected]

tel: 327 5983399

Oppure in Via Dolores Bello 2D, lunedì dalle ore 19:15 alle ore 20:30, il mercoledì dalle ore 17:30 alle ore 19:30 ed il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 12

Milano

Sportello telefonico

Tel: 353 4093366

Whatsapp: 351 9200350



Numeri attivi il martedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il giovedì dalle ore 19:00 alle ore 21:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00.