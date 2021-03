PASQUA 2021. IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA SUL WEB

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

A causa dell'emergenza sanitaria globale, non è possibile per tutti la partecipazione in presenza alle liturgie e alle preghiere della Settimana Santa. La trasmissione online e in diretta delle celebrazioni liturgiche e delle preghiere ci unisce in tutto il mondo con tutti coloro che desiderano unirsi con la Comunità di Sant'Egidio nel seguire Gesù nel cammino della Passione e per celebrare la Resurrezione.

I canali di trasmissione sono il sito della Comunità www.santegidio.org, il canale YouTube https://www.youtube.com/user/santegidio e la pagina Facebook https://www.facebook.com/santegidio.org

La traduzione in simultanea è segnalata nelle versioni in lingua di questo sito.





Il calendario delle celebrazioni liturgiche e delle preghiere nella Settimana Santa 2021

Liturgia delle Palme

sabato 27 marzo 2021







Preghiera in memoria dei testimoni della fede del nostro tempo

lunedì 29 marzo 2021, ore 18:30



Preghiera

martedì 30 marzo 2021, ore 20:00



Preghiera

mercoledì 31 marzo 2021, ore 20:00



Celebrazione della Cena del Signore

giovedì 1° aprile 2021, ore 17:00



A seguire

Preghiera personale per accompagnare il Signore nei giorni della Passione

In collegamento con la chiesa di Sant'Egidio a Roma



Via Crucis

venerdì 2 aprile 2021

Omelie per la Via Crucis - Commenti ai 4 Vangeli



Liturgia della Resurrezione del Signore

sabato 3 aprile 2021, ore 19:00







Come seguire la Settimana santa sul web

È possibile seguire le celebrazioni liturgiche e le preghiere con la Comunità di Sant’Egidio in diretta su sito, Facebook e YouTube.

Segui la Pagina Facebook - Iscriviti al canale YouTube

Su smartphone è possibile scaricare l’app “Preghiera con Sant’Egidio” con il podcast delle registrazioni.