A tavola è meglio! Riapre in presenza la mensa di via Dandolo per i senza dimora di Roma

Condividi su



photo
A tavola è meglio! Riapre la mensa in presenza per i senza dimora a Roma
photo
A tavola è meglio! Riapre la mensa in presenza per i senza dimora a Roma
photo
A tavola è meglio! Riapre la mensa in presenza per i senza dimora a Roma
photo
A tavola è meglio! Riapre la mensa in presenza per i senza dimora a Roma
photo
A tavola è meglio! Riapre la mensa in presenza per i senza dimora a Roma
photo
A tavola è meglio! Riapre la mensa in presenza per i senza dimora a Roma
photo
A tavola è meglio! Riapre la mensa in presenza per i senza dimora a Roma
photo
A tavola è meglio! Riapre la mensa in presenza per i senza dimora a Roma
photo
A tavola è meglio! Riapre la mensa in presenza per i senza dimora a Roma
photo
A tavola è meglio! Riapre la mensa in presenza per i senza dimora a Roma
photo
A tavola è meglio! Riapre la mensa in presenza per i senza dimora a Roma
photo
A tavola è meglio! Riapre la mensa in presenza per i senza dimora a Roma
photo
A tavola è meglio! Riapre la mensa in presenza per i senza dimora a Roma
photo
A tavola è meglio! Riapre la mensa in presenza per i senza dimora a Roma