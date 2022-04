Pasqua 2022. Il calendario della Settimana Santa sul web

La trasmissione online e in diretta delle celebrazioni liturgiche e delle preghiere ci unisce in tutto il mondo con tutti coloro che desiderano unirsi con la Comunità di Sant'Egidio nel seguire Gesù nel cammino della Passione e per celebrare la Resurrezione.

Le preghiere e le liturgie sono trasmesse sul sito www.santegidio.org e sulla pagina Facebook della Comunità https://www.facebook.com/santegidio.org







Il calendario delle celebrazioni liturgiche e delle preghiere nella Settimana Santa 2022





9 aprile

Liturgia delle Palme - Letture - Video



11 aprile

Preghiera del Lunedì Santo - Letture - Video



12 aprile

Preghiera del Martedì Santo - Letture - Video



13 aprile

Preghiera del Mercoledì Santo - Letture - Video



14 aprile

Messa nella Cena del Signore - Letture - Video



15 aprile

Omelie per la Via Crucis - Commenti ai 4 Vangeli



16 aprile

Liturgia della Resurrezione del Signore - Letture - Video

Come seguire la Settimana santa sul web

È possibile seguire le celebrazioni liturgiche e le preghiere con la Comunità di Sant’Egidio in diretta su sito e Facebook

Su smartphone è possibile scaricare l’app “Preghiera con Sant’Egidio” con il podcast delle registrazioni.