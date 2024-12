Anche quest'anno torna il "Rigiocattolo", la vendita di giocattoli che le Scuole della Pace della Comunità di Sant'Egidio organizzano nel mese di dicembre in molte città italiane ed europee.

In questo tempo di impoverimento, aggravato dalla guerra, i bambini delle Scuole della Pace non vogliono dimenticare i bambini africani, continuando a sostenere, come ogni anno, il programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio, che porta la cura per l’Aids e i centri nutrizionali per i più piccoli in tanti paesi dell’Africa subsahariana.



L’iniziativa è ormai conosciutissima, e il principio è semplice: non tutto ciò che non si usa più è da buttare, basta un semplice ritocco e una bambola, un puzzle, un giocattolo può trovare una nuova vita e fare felice un bambino.



Il Rigiocattolo è un’iniziativa ecosostenibile: i giocattoli vanno riutilizzati perché i materiali plastici con cui sono costruiti sono inquinanti, per questo bisogna utilizzarli di nuovo e farli vivere il più a lungo possibile, perché quando si gettano via nei rifiuti finiscono in un inceneritore o in una discarica continuando ad inquinare l'ambiente.



Tutti possono fare qualcosa per l’Africa e per mantenere il mondo più pulito, davvero “nessuno è troppo piccolo da non poter aiutare gli altri”, questo è la più grande lezione che imparano tutti coloro che partecipano al Rigiocattolo, bambini, genitori, gli acquirenti … e tutti lo imparano dall’entusiasmo dei più piccoli.



Gli appuntamenti del Rigiocattolo 2024

Roma

Sabato 21 e domenica 22 dicembre, ore 10 - 19

Piazza del Popolo

Genova

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre

Piazza Matteotti (Scarica la locandina)

Inzago

Sabato 14 dicembre 2024 ore 09.00 - 17.30

Piazza Maggiore

Organizzano l'evento il Mercatino solidale, il Comitato famiglie Inzago, la Coop Archè

Isernia

14 e 15 dicembre dalle ore 10 alle ore 19

Corso Garibaldi

Milano

Sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre ore 9 - 19

Piazza San Carlo (Angolo Corso Vittorio Emanuele) e Piazza San Babila (Scarica la locandina)

Novara

Sant'agabio, Piazza Monsignore F. Brustia

12 dicembre alle ore 16

Piazza Duomo

21 dicembre dalle ore 10 alle ore 19

Barcellona (Spagna)

Plaça Carles Pi i Sunyer

13 dicembre dalle ore 17 alle ore 20

14 dicembre dalle ore 16 alle ore 20

15 dicembre dalle ore 11 alle ore 14



Plaça de Garriga i Bachs

Sabato 14 dicembre dalle ore 11 alle ore 14



Buenos Aires (Argentina)

Sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024 ore 11.00 - 17.30

Plaza Guemes (Medrano y Charcas) (Scarica la locandina)