Primeiros evacuados de Cabul recebidos no aeroporto de Fiumicino pela Comunidade de Sant'Egidio

Os primeiros evacuados do Afeganistão estão a chegar nestes dias, com aviões militares italianos de Cabul. São famílias, muitas com filhos pequenos. Não trouxeram nada com eles, fugiram apenas com a roupa que vestiam. À chegada deles, são recebidos por caras amigas e bens de conforto oferecidos pela Comunidade, que organizou um centro de recepção no aeroporto, a pedido das autoridades e dos militares italianos.



Precisam de roupa interior de reserva, roupas e, em alguns casos, leite em pó para os mais pequenos. Estes são os artigos que Sant'Egidio lhes está a distribuir, juntamente com alguns brinquedos para as crianças: ajuda a acalmar o ambiente, a distrair os mais pequenos do medo e da angústia dos últimos dias. A ajuda está a chegar à Comunidade graças a um concurso de solidariedade que começou em resposta ao nosso apelo.



Todos eles já têm contactos com a Itália há algum tempo: alguns têm parentes aqui, agora integrados em Itália (e alguns ofereceram-se para actuar como tradutores e mediadores culturais), alguns trabalharam para a base militar italiana e falam algumas palavras da nossa língua: "Eu costumava fazer um cappuccino muito bom no bar da base", diz um jovem pai com o seu filho nos braços.



Agora está a começar uma nova vida para todos eles, acolhidos quer pelas estruturas estatais quer pelas famílias que ofereceram alojamento voluntário em várias cidades italianas.

_______________

Pode-se ajudar com:

- uma doação online

- fazendo uma doação para a angariação de fundos do Facebook

- ou também através da nossa conta bancária:



IBAN: IT37C0501803200000000223558

em: Banca popolare Etica

Comunità di S.Egidio ACAP Onlus

piazza S.Egidio 3a

00153 Roma

causal: emergência Afeganistão

Para informações ou para entrar em contacto com a Comunidade, por favor utilize o formulário abaixo