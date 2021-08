Emergenza Afghanistan, c'è bisogno dell'impegno di tutti, aiutaci con una donazione

In questi giorni drammatici per l'Afghanistan, siamo tutti consapevoli di essere chiamati ad una responsabilità comune, per soccorrere coloro che si trovano in grave pericolo.

Non basta guardare con angoscia le terribili immagini che giungono da lontano: è possibile iniziare a dare subito risposte.



Per questo Sant'Egidio è impegnata nel sostenere l'evacuazione e la prima accoglienza di gruppi di cittadini afghani che hanno le famiglie in Italia o hanno legami di lavoro con il nostro paese.

Bisogna farlo in fretta e c'è bisogno dell'aiuto di tutti.

Per questo invitiamo chi vuole a contribuire con una donazione online, oppure sulla raccolta fondi su Facebook, oppure attraverso il nostro conto corrente bancario:



IBAN: IT37C0501803200000000223558

presso: Banca popolare Etica

Comunità di S.Egidio ACAP Onlus

piazza S.Egidio 3a

00153 Roma

causale: emergenza Afghanistan

