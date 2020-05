news

Un grazie agli anziani, memoria della guerra e del valore della pace. Dai Giovani per la Pace della Germania nel 75° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale

In occasione della ricorrenza dei 75 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, l’8 maggio 1945, i Giovani per la Pace della Germania insieme ai bambini delle Scuole della Pace hanno pubblicato un video, lanciando un appello a non lasciare soli gli anziani nel tempo della crisi della pandemia, ma a rispettarli ed ascoltarne la voce.



I giovani nel video sottolineano il valore della memoria di cui gli anziani sono portatori. Infatti quella generazione ci ricorda con i suoi racconti il terribile male della guerra, con la distruzione delle città ed il dramma dei profughi che ne sono stati conseguenza, ma quella generazione ha anche ricostruito il paese e il continente, dando vita alla nostra Europa, riscoprendo il valore della pace e della libertà.