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Christmas season, Memorial of the holy prophet David, online with the Community of Sant'Egidio

December 29 2020 - ROME, ITALY

Live streaming prayer

Memorial of the holy prophet David to whom some of the psalms are attributed. For centuries the psalms have nourished the prayer both of Jews and Christians. Memorial of Thomas Becket ( 1170), defender of justice and of the dignity of the Church.

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