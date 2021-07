news

Sant'Egidio partilha o pesar da Igreja Congolesa pela morte do Cardeal Laurent Monsengwo Pasinya. A mensagem de Andrea Riccardi

A Comunidade de Sant'Egidio junta-se ao luto da Igreja da República Democrática do Congo e de todo o povo congolês pela morte do Cardeal Laurent Monsengwo Pasinya, Arcebispo Emérito de Kinshasa, que morreu ontem aos 82 anos de idade.



Andrea Riccardi, na mensagem enviada ao seu sucessor, Card. Fridolin Ambongo Besungu, expressando profunda tristeza pela perda de um "pastor apaixonado e atencioso", escreveu:

"Tive a oportunidade, ao longo dos anos, com a Comunidade de Sant'Egidio, de conhecer e apreciar o compromisso dele para com a paz e a justiça. Ele honrou-me com a sua verdadeira amizade, no Congo e em Roma, e guardo uma memória das suas visitas e encontros, sempre com o objectivo de apoiar os esforços comuns para a paz e a democracia, desde o período de transição de 1991 até períodos mais recentes.



Certamente, a sua morte é uma grande perda para toda a Igreja, mas estou convencido que o Cardeal Monsengwo, no seu ministério episcopal, semeou muito, com actos e com palavras, e acredito que o seu exemplo nunca deixará de dar frutos e de suscitar um compromisso renovado com o futuro da Igreja no Congo e em África".

O discurso do Cardeal Monsengwo Pasinya em Munique 2011

as fotografias, algumas reuniões do Card. Monsengwo com a Comunidade de Sant'Egidio: no Encontro de Oração pela Paz em Munique 2011, na inauguração do centro DREAM em Kinshasa