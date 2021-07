news

Sant'Egidio partage la tristesse de l'Eglise du Congo à l'annonce de la mort du Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya. Le message d'Andrea Riccardi

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

La Communauté de Sant'Egidio s'associe à la douleur de l'Eglise de la République démocratique du Congo et de tout le peuple congolais à l'annonce de la mort du Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, archevêque émérite de Kinshasa, décédé hier à l'âge de 82 ans.

Andrea Riccardi, dans le message envoyé à son successeur, le Cardinal Fridolin Ambongo Besungu, exprimant sa profonde tristesse face à la perte d'un "pasteur passionné et attentionné", a écrit :

"Avec la Communauté de Sant'Egidio, j'ai eu l'occasion, au fil des années, de connaître et d'apprécier son engagement pour la paix et la justice. Il m'a honoré de sa véritable amitié, au Congo et à Rome, et je garde le souvenir de ses visites et de ses rencontres, toujours destinées à soutenir les efforts communs pour la paix et la démocratie, de la période de transition de 1991 aux périodes plus récentes.

Certes, sa mort est une grande perte pour toute l'Église, mais je suis convaincu que le cardinal Monsengwo, dans son ministère épiscopal, a beaucoup semé, en actes et en paroles, et je crois que son exemple ne cessera jamais de porter du fruit et de susciter un engagement renouvelé pour l'avenir de l'Église au Congo et en Afrique".

Relire l'intervention du Cardinal Monsengwo lors de la Rencontre internationale de Prière pour la Paix de Munich (2011)

Photos ci-dessous : le Cardinal à la Prière pour la Paix de Munich ; l'inauguration du Centre Dream de Kinshasa