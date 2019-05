appuntamento

Corridoi umanitari e non solo: l'8 maggio incontro con Marco Impagliazzo all'Associazione della Stampa Estera - GUARDA IL VIDEO

I corridoi umanitari al centro dell'incontro con Marco Impagliazzo che si svolge mercoledi 8 maggio alle ore 10, presso l’Associazione della Stampa Estera, in Via dell'Umiltà, 83/C.

Il colloquio è anche occasione per un bilancio su questo progetto della società civile diventato un modello per l'Europa, ma anche, più in generale, per approfondimenti sulle iniziative portate avanti da Sant'Egidio nel mondo, a favore della pace e dell'inclusione sociale.

