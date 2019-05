news

Marguerite finalmente ha una casa: l'impegno di Sant'Egidio a favore degli anziani a Bujumbura

Da poco Marguerite ha una casa ed è felicissima. Sì, perché Marguerite è una di quelle tante anziane che purtroppo una casa non ce l'ha.



In Burundi gli anziani rappresentano ancora solo il 2,3% della popolazione. La speranza di vita – anche grazie alla pace che sembra tenere – negli ultimi anni è molto cresciuta: negli anni '70 era di soli 44 anni, ora è salita quasi a 60. Si prevede dunque che nel 2050 gli anziani raggiungeranno il 12% della popolazione. Sant’Egidio visita gli anziani nelle campagne e, a Bujumbura, nei quartieri della città e in un istituto. Ma tanti di loro sono in estrema povertà.



Nei giorni scorsi, grazie al lavoro di tanti della Comunità, è stata organizzata una grande festa a Mugoboka, nella periferia di Bujumbura con tante persone del quartiere. Marguerite, conosciuta tantissimi anni fa, non ha smesso di ringraziare per il prezioso dono.