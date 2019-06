news

Kamiano compie 25 anni: la visita della regina Mathilde del Belgio alla mensa per i poveri di Sant’Egidio ad Anversa

Kamiano, la mensa per i poveri di Anversa in Belgio ha compiuto 25 anni e per l'occasione ha ricevuto la visita della regina Mathilde. Accolta da centinaia di persone, volontari, anziani, immigrati e senza fissa dimora si è soffermata con loro ed ha ascoltato le testimonianze sulle difficoltà della vita in strada, ma anche sull’importanza del sostegno umano e dell’amicizia per ritrovare una via nella propria vita.

In questi anni la mensa è cresciuta: all’inizio era frequentata da poche decine di poveri, oggi è diventata un centro che serve 50.000 pasti l’anno. Dalla mensa sono sorte anche altre iniziative, come, da ultimo, “Laudato Si’”, il negozio dove vestiti e materiali di seconda mano vengono riciclati e dove lavorano alcuni senzatetto, che a partire da qui vivono un percorso di reinserimento sociale.

Le celebrazioni dell’anniversario continuano sabato 8 Giugno con un barbecue aperto a tutti i senzatetto e i loro amici.

Foto: ISOPIX