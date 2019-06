news

Giovani e anziani: un feeling favoloso. Guarda il video!

Chi aiuta e chi è aiutato? "Quando i giovani vengono a trovarmi, portano la luce, ma anche io sono una terapia per loro" dice Maria Luisa, anziana, che vive in un istituto. "Mi sono sentita importante" le fa eco Laura, dei Giovani per la Pace.

A Genova e in tante altre città del mondo, per i ragazzi di Sant'Egidio gli anziani sono degli amici un po' speciali. Danno affetto e lezioni di umanità: "Non importa il colore, ma il cuore". Un incontro che abbatte i muri, crea un'alleanza tra le generazioni e fa sentire importanti ad ogni età.

Contatta i Giovani per la Pace http://segidio.it/yIQy

